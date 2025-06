Al via da sabato 14 giugno le corse estive Tiemme da Arezzo e provincia verso la Maremma

Parti con Tiemme e scopri le meravigliose spiagge della Maremma senza pensieri! Da sabato 14 giugno, le corse estive da Arezzo e provincia ti portano comodamente verso Castiglione della Pescaia, Follonica, Marina di Grosseto e Principina a Mare. Attivo tutti i giorni fino a settembre su prenotazione, il servizio è pensato per offrirti relax e libertà : acquista i biglietti facilmente online o a bordo e vivi un’estate indimenticabile in totale comfort.

Arezzo, 10 giugno 2025 – Al via da sabato 14 giugno le corse estive Tiemme da Arezzo e provincia, per r aggiungere comodamente e senza stress le piĂą belle spiagge di Castiglione della Pescaia, Follonica, Marina di Grosseto e Principina a Mare. Il servizio sarĂ attivo tutti i giorni, fino a settembre, su prenotazione al sito https:www.tiemmespa.iti-nostri-servizilineemare. I biglietti possono essere acquistati a bordo, con modalitĂ cashless, nei punti vendita autorizzati, sulla App Tiemme Spa, scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store, e a bordo previa verifica della disponibilitĂ dei posti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via da sabato 14 giugno le corse estive Tiemme da Arezzo e provincia verso la Maremma

