Al via concorso per il reclutamento di quasi 5mila allievi carabinieri

Se sogni di indossare la divisa e servire il nostro Paese, questa è la tua occasione! Al via il concorso per quasi 5.000 allievi carabinieri, con le procedure di selezione già avviate. Potrai presentare la domanda online entro il 7 luglio e intraprendere un percorso di formazione e valore. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di fare la differenza: il tuo futuro in armi ti aspetta!

Sono iniziate le procedure per la selezione e l'arruolamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma. Gli aspiranti potranno presentare, entro il 7 luglio, la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell'area concorsi.

