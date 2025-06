Al Senato presentazione ricerca Istituto Piepoli Lazio 2025 tra smart city e vivibilità

Mercoledì 11 giugno 2025, alle ore 11.30, presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato, si terrà la presentazione della ricerca dell'Istituto Piepoli "Lazio 2025 tra smart city e vivibilità". Un momento cruciale per scoprire come i cittadini percepiscono la qualità della vita in una regione in rapido progresso, tra innovazione urbana e benessere quotidiano. Un'occasione unica per approfondire le sfide e le opportunità di un futuro sostenibile e intelligente.

Mercoledì 11 giugno 2025, dalle ore 11.30, presso la Sala degli Atti Parlamentari – Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini", sarà presentata la ricerca dell'Istituto Piepoli "Lazio 2025 tra smart city e vivibilità", in cui si analizza la qualità della vita percepita dai cittadini della Regione La.

