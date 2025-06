Al Primavera l' artista con più stile è stato il più inaspettato

Primavera Sound, con il suo stile inconfondibile, ha saputo sorprendere anche chi, come l'autore di questa newsletter, non ha mai partecipato a un festival musicale. È un evento che mescola musica, moda e arte in un’atmosfera unica, capace di trasformare ogni anno l’ordinario in straordinario. Se vuoi scoprire come questa esperienza diventa un'occasione di stile e innovazione, continua a leggere e lasciati ispirare.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Che ci crediate o meno, chi scrive non è mai stato a un festival musicale. Parlo di quegli eventi giganteschi, con centinaia di artisti, decine di palchi e un'affluenza che solo a pensarci ti fa venire l'ansia. Quando il Primavera Sound chiama, però, è difficile non rispondere. Nato nel 2001 con un intento ben diverso da quello attuale – uno showcase per le band noise spagnole, nel 2005 si è avvicinato alla versione che conosciamo oggi, spostandosi al Parc del Fòrum di Barcellona e diventando praticamente la risposta europea al Coachella.

