Al Jazeera almeno 60 morti oggi in raid Idf a Gaza

Una giornata di devastazione a Gaza: almeno 60 vite spezzate nei raid dell'IDF, tra cui 14 civili vicino al centro di aiuti della Gaza Humanitarian Foundation. La situazione si fa sempre più critica, sollevando profonde preoccupazioni sulla tutela dei civili in un conflitto che continua a mietere vittime. È fondamentale rimanere informati e riflettere sulle conseguenze di queste tragedie.

Almeno 60 palestinesi sono morti oggi nei raid dell'Idf a Gaza, tra cui 14 persone nei pressi del centro di aiuti della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), sostenuta dagli Stati Uniti, nella parte meridionale di Rafah. Lo riporta al Jazeera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al Jazeera, almeno 60 morti oggi in raid Idf a Gaza

In questa notizia si parla di: Gaza Jazeera Almeno Morti

Al Jazeera:raid Israele a Gaza,15 morti - Un raid israeliano ha colpito la scuola Fatima Bint Asad, utilizzata come rifugio nel campo profughi di Jabalia, causando la morte di almeno 15 persone, tra cui diversi bambini.

ULTIM'ORA Gaza, continuano i raid, almeno 66 morti Almeno 66 persone sono state uccise in seguito a nuovi attacchi israeliani che proseguono dall’alba sulla Striscia di Gaza. Lo rivelano i reporter di Al Jazeera e dall’agenzia palestinese Wafa, aggiungen Partecipa alla discussione

“Massacro a #Gaza City, almeno 16 morti. Nella Striscia 95 vittime nelle ultime 24 ore” Altre 6 vittime vicino a un centro di distribuzione aiuti umanitari a Rafah. Al Jazeera: "Bombe sulle tende per sfollati a Khan Yunis, 12 morti". Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Greta: 'Israele ci ha rapiti in acque internazionali'. Al Jazeera, almeno 60 morti oggi in raid Idf a Gaza; Guerra Israele Gaza, Al Jazeera: almeno 60 morti oggi in raid Idf a Gaza. LIVE; Al Jazeera, almeno 60 morti oggi in raid Idf a Gaza.

Al Jazeera, almeno 60 morti oggi in raid Idf a Gaza - Almeno 60 palestinesi sono morti oggi nei raid dell'Idf a Gaza, tra cui 14 persone nei pressi del centro di aiuti della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), sostenuta dagli Stati Uniti, nella parte mer ...

Gaza, Al Jazeera: «Almeno 60 morti oggi in raid Idf a Gaza» - Almeno 60 palestinesi sono morti oggi nei raid dell'Idf a Gaza, tra cui 14 persone nei pressi del centro di aiuti della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), sostenuta dagli Stati Uniti, nella parte ...

Israele, 'Greta Thunberg sta lasciando il Paese'. Al Jazeera, almeno 60 morti oggi in raid Idf a Gaza - Gli attivisti del Freedom Flotilla trasferiti in aeroporto per il rimpatrio.