Al Hilal rivale del Real Madrid fa la firma di Simone Inzaghi

L’universo del calcio continua a sorprenderci: Al Hilal, inaspettatamente rivale del Real Madrid, ha annunciato l’ingaggio di Simone Inzaghi, ex tecnico dell’Inter. Una mossa che scuote il panorama internazionale, con un contratto di due stagioni e un ingaggio di 26 milioni di euro. Ma cosa riserverà il futuro a questa novità clamorosa? Resta con noi per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile svolta nel mondo del pallone.

2025-06-05 00:09:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: A Hilal ha annunciato ufficialmente attraverso il social network ‘X’ La firma dell’allenatore Simone Inzaghi, che ha diretto l’Inter fino alla finale della Champions League che ha perso di fronte a Paris Saint-Germain (5-0). Simone Inzaghi firma per due stagioni e addebiterà 26 milioni di euro per corso diventando così l’allenatore più pagato nel calcio mondiale. “Il genio italiano è qui. Welcom, Simone Inzaghi” (il genio italiano è qui. Benvenuto Simone Inzhagi), Ha scritto in “X” il club saudita accompagnato da un video in cui l’allenatore fa le sue prime dichiarazioni: “ Sono Simone Inzaghi e oggi la mia storia inizia in Al Hilal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: Firma Simone Inzaghi Hilal

Simone Inzaghi, rumors choc: "addio Inter". "Con chi firma dopo la finale di Champions" - Le rumors choc sul futuro di Simone Inzaghi scuotono l'Inter: si parla di un possibile addio e di un trasferimento in Arabia Saudita.

L'Al-Hilal annuncia l'arrivo di Simone Inzaghi in panchina con una clamorosa gaffe: presentato con l'audio di un goal di Pippo in Milan-Liverpool in finale di Champions League; Simone Inzaghi, l'incredibile beffa nell'annuncio dell'Al Hilal. Scambiato per il fratello Pippo, l'audio imbarazzante in sottofondo - Il video; L'Al Hilal annuncia Simone Inzaghi con un gol, ma è di Pippo, e in finale di Champions League.

Inter, Inzaghi saluta e firma per l’Ah-Hilal: tifosi traditi, ora Simone è il colpevole della debacle in Champions - Inzaghi avrebbe deciso di separarsi dall'Inter dopo quattro anni al termine di una stagione terminata senza titoli e culminata con la sconfitta in finale di Champions, per cui ora è il responsabile pe ...

Inzaghi, è ufficiale la firma con l'Al-Hilal: quanto guadagnerà a stagione - L`avventura di Simone Inzaghi con l`Inter si è ufficialmente conclusa nella giornata di ieri con tanto di annunci, messaggi social e sentimentalismi da ciclo che.

UFFICIALE / Inzaghi riparte dall’Al-Hilal: firma a Parigi, due anni di contratto - Il club arabo ha confermato con una nota l'arrivo di Inzaghi sulla sua panchina.