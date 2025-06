Aiuto mio marito mi minaccia con un martello arrestato un 67enne colto in flagrante dalla polizia

In un episodio che ha sconvolto la tranquillità familiare, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 67 anni colto in flagranza di maltrattamenti contro familiari aggravati. La chiamata al 112 ha rivelato un quadro inquietante: minacce con un martello e una condotta intimidatoria, che hanno portato le forze dell'ordine ad intervenire prontamente per proteggere la vittima. La vicenda mette in luce l'importanza di intervenire tempestivamente contro ogni forma di violenza domestica.

Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un messinese di 67 anni, colto nella flagranza del reato di maltrattamenti contro familiari aggravati. In particolare, su segnalazione al Numero Unico di Emergenza “112”, la richiedente ha riferito di essere stata intimorita da suo marito il quale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Aiuto, mio marito mi minaccia con un martello", arrestato un 67enne colto in flagrante dalla polizia

