Ai domiciliari viene sorpreso in strada mentre chiacchiera con gli amici | denunciato

In un episodio che mette in evidenza l’importanza del rispetto delle regole, i carabinieri di Catania hanno scoperto un giovane ai domiciliari mentre conversava con amici in strada, violando le misure stabilite dall’Autorità Giudiziaria. La sua azione ha portato alla denuncia per evasione e ha riacceso il dibattito sull’efficacia dei controlli e sulla sicurezza della comunità. Il...

I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, durante i controlli per verificare il rispetto delle misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno denunciato un giovane di 25 anni per evasione. L’episodio è avvenuto nei pressi di viale Moncada, nel quartiere di Librino. Il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ai domiciliari viene sorpreso in strada mentre chiacchiera con gli amici: denunciato

In questa notizia si parla di: Denunciato Domiciliari Viene Sorpreso

Pregiudicato ai domiciliari pubblica sui social un video insultando la polizia, denunciato per vilipendio - Un giovane catanese di 23 anni, già con precedenti penali, ha violato gli arresti domiciliari pubblicando un video sui social in cui insultava la polizia.

Ne parlano su altre fonti

Ai domiciliari viene sorpreso in strada mentre chiacchiera con gli amici: denunciato; Aprilia, 55enne denunciato per evasione dai domiciliari; Evade dai domiciliari e viene sorpreso per strada: denunciato un 24enne a Ostian.

Evaso dai domiciliari, viene sorpreso con 70 chili di limoni: preso - Un uomo agli arresti domiciliari dal 10 agosto è stato sorpreso dagli agenti della polizia di Stato fuori dalla propria abitazione, vicino al borgo marinaro di Avola in provincia di Siracusa.

Evade dai domiciliari e viene sorpreso da un poliziotto con dei ponteggi: arrestato - Gli agenti lo hanno controllato e hanno accertato che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per rapina impropria; inoltre, hanno visto nel ballatoio diverse tavole da ponteggi ...

Firenze, evade dai domiciliari ma viene scoperto dalla municipale - Inoltre, il Gip ha disposto l'aggravamento della misura dagli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere.