AgroFutura l’agroalimentare toscano alla prova del cambiamento | le grandi sfide

L’agroalimentare toscano si trova al centro di una sfida cruciale: affrontare la “tempesta perfetta” di cambiamenti climatici, evoluzioni dei consumi e innovazione. Pur avendo le carte in regola per essere competitivo, le imprese devono superare ostacoli significativi come la carenza di ricambio generazionale e le dimensioni ancora troppo piccole. È questa la sfida che definisce il futuro del settore e che sarà al centro di discussioni e scelte strategiche.

Firenze, 10 giugno 2025 – L'agroalimentare toscano ha le carte in regola per essere competitivo, ma deve affrontare un contesto di "tempesta perfetta": cambiamenti climatici, evoluzione dei consumi, carenza di ricambio generazionale e imprese ancora troppo piccole per reggere da sole la sfida dell'innovazione. È quanto è emerso dal panel " Le dinamiche della filiera agroalimentare toscana: scenari evolutivi, sfide e opportunità ", che si è svolto oggi a Palazzo Strozzi Sacrati nell'ambito della rassegna Agrofutura. A confrontarsi su numeri, strategie e prospettive future esperti del settore economico e agricolo, ricercatori, rappresentanti istituzionali e bancari, moderati dal giornalista Simone Arminio, coordinatore del canale digitale economia di Quotidiano Nazionale.

Agrofutura, il nuovo agroalimentare. “I dazi non ci spaventano, più prodotti negli Usa” - Agrofutura rappresenta il nuovo volto dell’agroalimentare, con l’Emilia-Romagna come protagonista. Nonostante i dazi, le produzioni negli USA continuano a performare, rafforzando la fiducia nel settore.

