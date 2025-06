AgroFutura è il grande giorno Al via il festival dedicato all’agricoltura del domani

Il futuro dell'agricoltura si svela oggi a Firenze, con il debutto di AgroFutura 232, il festival che mette in luce le innovazioni e le sfide di un settore in continua evoluzione. Due giorni di incontri, idee e progetti all’insegna della sostenibilità , tecnologia e tradizione, per plasmare insieme il domani della terra. E questa è solo l’inizio di un percorso che ci porterà oltre l’orizzonte.

Firenze, 10 giugno 2025 – L'agricoltura al passo coi tempi. Con le mani nella terra e lo sguardo all'orizzonte, su un futuro che è più attuale di quanto si possa pensare. È questo uno dei temi della prima giornata di AgroFutura festival, il grande evento che oggi e domani andrà in scena a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, per iniziativa di Quotidiano Nazionale, La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna e Fai Toscana, e che ha come main partner Bper, partner Inalca - Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella; nonché il patrocinio del Comune di Firenze.

