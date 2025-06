Agricoltura il futuro è adesso L’Europa e la Regione in campo per sostenere gli investimenti

L’agricoltura del futuro si gioca oggi in un crocevia di innovazione, sostenibilità e tradizione. A Firenze, AgroFutura Festival apre le porte a un dibattito cruciale su come l’Europa e le Regioni investano per affrontare le sfide della modernizzazione agricola, tutelando allo stesso tempo le tipicità e il paesaggio locale. Un evento che invita a riflettere sulle nuove frontiere del settore, per costruire un domani più verde e resiliente.

Le sfide dell'innovazione tecnologica, le nuove frontiere dell'agricoltura, le politiche europee e regionali, ma anche tutela delle tipicità e cultura del paesaggio. Sono alcuni dei temi al centro della tappa fiorentina di AgroFutura Festival, oggi e domani a palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo, sede della presidenza della Regione. Un evento nato da un progetto di Qn, La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. L'evento ha come main partner BPER Banca; partner Inalca-Gruppo Cremonini, Orogel, Selenella Green, design partner Giorgio Tesi Group; in collaborazione con Fai Toscana (si ringrazia l'associazione QUORE - QUalità e Origine REte Toscana Dop e Igp).

In Abruzzo ottimi risultati nell’agricoltura sostenibile, la nostra regione si distingue anche per le basse emissioni di gas serra - L'Abruzzo si posiziona come un modello di agricoltura sostenibile, evidenziando risultati eccezionali nelle basse emissioni di gas serra.

L'UE sostiene l'accessibilità economica e la sostenibilità degli alloggi negli Stati membri. Con 71 riforme e investimenti in tutta l'UE, il #NextGenerationEU aiuta le persone a trovare abitazioni convenienti ed efficienti. http://europa.eu/!vQYk6g @EU_reforms Partecipa alla discussione

in partnership con @Agenzia_Ansa, nell’ambito del progetto #capcom della DG AGRI “L’Europa ha perso 1/3 delle sue aziende agricole. La causa è anche una sbagliata convenzione della gestione del rischio che non è solo assicurazioni contro i danni clim Partecipa alla discussione

