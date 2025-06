Agostino Santillo nominato vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera

Agostino Santillo, parlamentare casertano del Movimento 5 Stelle, assume un ruolo di grande rilievo come vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera. Questa nomina, avvenuta a seguito del voto di metà legislatura, rappresenta una conferma della fiducia riposta nel suo impegno per temi cruciali come la tutela ambientale. Santillo afferma: “È un onore immenso...”. Un passo importante che rafforza il suo impegno nell’ambiente e nella politica italiana.

Il parlamentare casertano Agostino Santillo, del Movimento 5 Stelle, nominato vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera. La decisione a margine del voto di metà legislatura per il rinnovo delle commissioni di Camera e Senato. Santillo subentra a Patty L'Abbate. "È un onore immenso.

