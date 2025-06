AGID censisce 120 progetti di intelligenza artificiale nella PA | focus su efficienza e gestione dati

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha concluso il primo censimento nazionale sui progetti di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, rivelando un panorama in crescita ma anche alcune criticità da affrontare. Con 120 iniziative distribuite tra 45 organizzazioni, il focus è sull’efficienza e sulla gestione dei dati. Un passo fondamentale verso un futuro digitale più intelligente, trasparente e performante, dove l'innovazione diventa la chiave del cambiamento.

