Agguato nel Napoletano ucciso 56enne

Un'ombra di violenza si abbatte ancora sulla provincia di Napoli: questa mattina, a Cardito, Antonio Vitale, 56 anni, è stato vittima di un agguato mortale. Ritenuto vicino al clan Moccia, la sua vita si è spezzata in modo tragico in via Vecellio. La spirale di criminalità continua a mietere vittime innocenti e colpevoli, lasciando intere comunità in uno stato di costante paura. La criminalità organizzata non conosce sosta, e il dolore si fa sentire forte e chiaro.

CARDITO, 10 GIUGNO 2025 – È stato ucciso questa mattina in un agguato a CARDITO, nel napoletano, Antonio Vitale, 56 anni, pregiudicato residente a Caivano e ritenuto vicino al clan Moccia. La vittima si trovava a bordo della sua automobile in via Vecellio quando è stata raggiunta da un commando armato arrivato in moto. Gravemente ferito, Vitale è stato soccorso e trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Frattamaggiore, ma è deceduto poco prima dell'arrivo nella struttura sanitaria. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che non escludono il movente camorristico. Sono in corso le attività investigative e la visione delle immagini di videosorveglianza della zona.

