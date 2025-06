Agguato di camorra in strada | Antonio Vitale ucciso a colpi d' arma da fuoco

Un agguato brutale scuote il cuore di Cardito: questa mattina, Antonio Vitale, noto pregiudicato di Caivano, è stato colpito a morte in un violento raid camorristico. Mentre si trovava nella sua auto, un commando in moto ha seminato il terrore, lasciando dietro di sé una scia di sangue. La scena si è svolta nel centro del paese, tra sparatorie e paura. La comunità si chiede ora quali siano le ragioni di questa sanguinosa faida...

Agguato questa mattina nel napoletano a Cardito. Antonio Vitale, pregiudicato residente a Caivano, è stato ucciso dai killer mentre si trovava in centro, in via Tiziano, nella sua automobile. Il commando è giunto sul luogo del raid in moto. L'uomo è stato trasportato in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Agguato di camorra in strada: Antonio Vitale ucciso a colpi d'arma da fuoco

