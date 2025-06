Agguato di camorra in pieno giorno a Cardito pregiudicato ucciso nel traffico

Un grave episodio scuote Cardito, in provincia di Napoli: un agguato di camorra in pieno giorno ha causato la morte di Antonio Vitale, pregiudicato noto alle forze dell’ordine. Mentre il traffico scorreva, i sicari hanno aperto il fuoco, lasciando a tutti sgomento e con molte domande senza risposta. Questo crimine lampante mette ancora una volta in evidenza la pervasività della criminalità organizzata nella regione, sollevando preoccupazioni e richieste di giustizia.

Spari in pieno giorno a Cardito, in provincia di Napoli. Questa mattina ignoti hanno fatto fuoco nel traffico uccidendo a colpi di pistola Antonio Vitale, pregiudicato già noto alle forze dell’ordine residente a Caivano. A darne notizia, in anteprima, è Il Mattino. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Agguato di camorra in pieno giorno a Cardito, pregiudicato ucciso nel traffico

In questa notizia si parla di: Pieno Giorno Cardito Pregiudicato

Accoltellato in pieno giorno a Milano, un giovane soccorso con il suo cane ferito - Ieri pomeriggio, Milano è stata teatro di un inquietante episodio di violenza: un giovane è stato accoltellato all'addome mentre passeggiava con il suo cane rottweiler.

Approfondimenti da altre fonti

Cardito, trovata bomba di tre chili con chiodi e bulloni: poteva esplodere in pieno centro; Agguato di camorra in pieno giorno a Cardito, pregiudicato ucciso nel traffico.

Agguato di camorra a Cardito, Antonio Vitale ucciso tra le auto: era pregiudicato - I killer, probabilmente giunti a bordo di una moto di grossa cilindrata, hanno esploso almeno una decina di colpi di grosso ...

Violentata in pieno giorno, arrestato un trentacinquenne pregiudicato - I carabinieri hanno individuato l'uomo grazie alla denuncia della giovane ed ai sistemi di video sorveglianza Violentata in pieno giorno , in spiaggia.

Agguato in pieno giorno a Napoli, spari contro pregiudicato da auto in corsa - Degli sconosciuti si sarebbero affiancati in un'automobile in pieno giorno e, senza dire nulla, avrebbero aperto il fuoco.