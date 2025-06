Aggredirono i magazzinieri del Bologna denunciati ultras della Pallacanestro Forlì

Un episodio di violenza sconvolge il mondo dello sport italiano: ultras della pallacanestro Forlì hanno aggredito e minacciato due magazzinieri del Bologna Calcio in un'area di servizio lungo l'A1, sottraendo loro tre capi di abbigliamento. Grazie a indagini rapide e meticolose, la Digos e la polizia stradale hanno identificato e denunciato quattro ultras, dimostrando che la passione può sfociare in azioni inaccettabili. La legalità torna protagonista nel rispetto dei valori sportivi.

Bologna, 10 giugno 2025 - Hanno minacciato due magazzinieri del Bologna Calcio, nell'area di servizio San Martino Ovest, lungo l'A1, costringendoli a consegnare tre capi d'abbigliamento della squadra, come trofeo dell'aggressione. A seguito di attente indagini, la Digos e la polizia stradale hanno identificato i tifosi, quattro ultraquarantenni appartenenti al tifo organizzato della Pallacanestro Forlì, denunciati e sottoposti ad indagine per il reato di rapina aggravata in concorso. I fatti sono avvenuti lo scorso dicembre, quando alcuni ultras forlivesi di ritorno dalla trasferta a Cremona hanno incrociato in provincia di Parma, nell’area di servizio San Martino Ovest, un furgone del Bologna F. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggredirono i magazzinieri del Bologna, denunciati ultras della Pallacanestro Forlì

