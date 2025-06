Agenti aggrediti a Porto d’Ascoli

Ancora una notte di tensione a Porto d’Ascoli, dove le forze dell’ordine sono state nuovamente oggetto di aggressioni. La violenza di venerdì ha messo in luce le sfide quotidiane di chi lavora per garantire la sicurezza pubblica, mentre un agente rimasto ferito richiede attenzione e solidarietà. È il momento di riflettere sulle modalità di intervento e sul rispetto delle istituzioni.

Ci risiamo con gli attacchi alle forze dell’ordine. Venerdì notte si è consumato un nuovo episodio di violenza contro gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza intervenuti, a Porto d’Ascoli, per cercare di porre fine a un disturbo della quiete pubblica attuato da una persona che si trova agli arresti domiciliari e che ascoltava musica ad alto volume da svegliare il vicinato. Un poliziotto è rimasto contuso ed ha dovuto farsi medicare dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto che l’ha dichiarato guaribile in 5 giorni. "Essere agli arresti domiciliari sicuramente è noioso, ma certo non dà diritto a disturbare con musica ad alto volume dal giorno fino a tarda notte tutto il vicinato – scrive un lettore che abita nel quartiere – Invece un pregiudicato residente in una traversa di via dei Laureati ha per l’ennesima volta esasperato con i suoi modi i vicini che hanno dovuto chiamare poco prima della mezzanotte il 112. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it