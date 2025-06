AGCOM e Google collaborazione a sorpresa per i blocchi DNS contro la pirateria Test sulla Serie A

In un'inedita collaborazione tra AGCOM e Google, la Serie A diventa il campo di prova per contrastare la pirateria digitale. Tecniche innovative di blocco DNS sono state testate per eliminare le trasmissioni illegali di alcune partite dell'ultima giornata, segnando un passo importante nella lotta contro la diffusione non autorizzata dei contenuti sportivi. Ma questa sperimentazione potrebbe davvero rivoluzionare il modo in cui tuteliamo i diritti digitali? Scopriamolo insieme.

La Serie A come banco di prova: la sperimentazione AGCOM-Google ha riguardato tecniche per rimuovere dai DNS pubblici le trasmissioni illecite di due partite dell’ultima giornata di campionato. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - AGCOM e Google, collaborazione a sorpresa per i blocchi DNS contro la pirateria. Test sulla Serie A

Aggiornamenti pubblicati da altri media

AGCOM e Google, collaborazione a sorpresa per i blocchi DNS contro la pirateria. Test sulla Serie A; Pirateria online, Agcom e Google testano con successo i blocchi via DNS pubblici; Streaming pirata: Google collabora con AGCOM.

Pirateria online, Agcom e Google testano con successo i blocchi via DNS pubblici - Collaborazione tecnica tra Autorità e Big Tech per l?applicazione della legge n.

Serie A, Google collabora con Agcom per il blocco degli streaming illegali - L’Agcom ha svolto una sperimentazione con Google, finalizzata all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge antipirateria e alla luce delle previsioni recate dall’art.

Streaming pirata: Google collabora con AGCOM - Una dirigente di AGCOM ha comunicato che Google blocca l'accesso ai siti pirata anche se non intende inscriversi alla piattaforma Piracy Shield.