Agazzano a breve attivi gli informatori Iren per la consegna dei contenitori per i rifiuti

Agazzano si prepara a una svolta green: presto gli informatori Iren consegneranno i contenitori per la raccolta dei rifiuti, migliorando l’efficienza e la qualità del servizio. Grazie alla collaborazione tra Atersir, Iren e l’Amministrazione Comunale, il nuovo sistema garantirà una gestione ambientale più efficace e sostenibile, coinvolgendo attivamente la comunità. Insieme, verso un futuro più pulito e responsabile.

Con l'affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, Atersir, Iren e Amministrazione Comunale hanno ora avviato una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali.

