Affetta da demenza si allontana con auto donna trovata grazie a Gps nel Cilento

Una donna affetta da demenza, scomparsa da Torre Annunziata, è stata ritrovata all'alba a Catona, frazione di Ascea, grazie al GPS nel suo veicolo. La sua fuga, partita nella serata precedente, aveva preoccupato familiari e soccorritori. Fortunatamente, il sistema di localizzazione ha permesso di rintracciarla in stato confusionale, evidenziando l'importanza della tecnologia nelle situazioni di emergenza. La vicenda si conclude con il lieto fine: la donna è al sicuro, grazie all'intervento tempestivo.

Da Torre Annunziata individuata ad Ascea in stato confusionale Una donna affetta da demenza è stata ritrovata all'alba a Catona, frazione del comune di Ascea, dopo essere scomparsa nella serata di ieri da Torre Annunziata (Napoli), dove risiede. Il ritrovamento La donna si era allontanata a.

