Affari Tuoi cambia orario stasera | quando inizia e quanto durerà il programma con Stefano De Martino

Stasera, martedì 10 giugno, Affari Tuoi cambia volto: inizia alle 21:05 per dedicare spazio allo speciale Buon Vento Italia sul rientro dell'Amerigo Vespucci. La durata si ridurrà rispetto al solito, ma l'adrenalina del gioco rimane intatta. Preparati a vivere un episodio diverso dal solito, dove il divertimento e la suspense sono garantiti. Scopri come questa variazione influenzerà la tua serata e non perdere le emozioni di sempre!

