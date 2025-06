Affari Tuoi cambia orario | cosa sta succedendo in Rai

Se sei un ammiratore di Affari Tuoi o semplicemente vuoi scoprire le ultime novità della Rai, preparati a un cambiamento emozionante. La puntata di martedì 10 giugno prenderà il via alle 21.05, per lasciare spazio a un evento straordinario: "Buon vento Italia!", una celebrazione della Festa della Marina direttamente dal Porto Antico di Genova. Un’occasione imperdibile che unisce cultura, spettacolo e tradizione marinara, condotta dall’amata Antonella Clerici.

Novità in casa Rai 1: Affari Tuoi cambia orario. La puntata di martedì 10 giugno prenderà il via alle ore 21.05. Il motivo? Un evento speciale che viale Mazzini trasmetterà in diretta dal Porto Antico di Genova, ossia "Buon vento Italia!". Si tratta di uno spettacolo condotto da Antonella Clerici, che celebra la Festa della Marina e il ritorno della nave Amerigo Vespucci. L’evento unirà l’Italia dell’Opera, già Patrimonio Mondiale UNESCO, e l’Italia della Cucina, candidata per il prestigioso titolo nel 2025. Ma questa non è l'unica novità, visto che la programmazione estiva è destinata a subire diversi cambiamenti al palinsesto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it