AEW | Warner Bros Discovery si divide in due Tony Khan rischia di rimanere a piedi?

La Warner Bros Discovery ha deciso di fare le valigie e dividersi in due compagnie separate entro la metà del 2026. Una mossa che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al futuro della AEW, soprattutto per quanto riguarda lo streaming. Come si spartisce il regno di Warner Bros Discovery. David Zaslav, il boss di Warner Bros Discovery, ha tirato fuori dal cilindro un piano per spezzare l'azienda in due pezzi. Da una parte ci sarà Global Networks, che si prenderà le reti televisive come TNT, TBS e TruTV, con Gunnar Wiedenfels al comando. Dall'altra nascerà Streaming & Studios, che metterà insieme HBO, i film Warner Bros e la piattaforma Max, sempre sotto l'ala di Zaslav.