Aerospazio al Dac si presenta la supply chain sostenibile di Leonardo

Oggi, presso il Dac di Napoli, si è svolto un workshop stimolante dedicato alla supply chain sostenibile di Leonardo, un esempio concreto di innovazione e responsabilità ambientale nel settore aerospaziale. Un’occasione unica per approfondire strumenti e strategie che guidano la transizione digitale e sostenibile, con protagonisti professionisti e leader del settore pronti a condividere visioni e progetti futuri. Un passo fondamentale verso un futuro più verde e competitivo per l’industria aerospaziale italiana.

Si è tenuto oggi presso la sede del Distretto Aerospaziale della Campania (Dac) il workshop “Strumenti e Strategie per un Business Sostenibile”, un momento di confronto sul ruolo della filiera produttiva nella transizione digitale e sostenibile. Protagonista dell’incontro è stata la strategia di Leonardo per sostenere lo sviluppo di una supply chain solida, all’avanguardia e sostenibile, come illustrato da Paolo Rostirolla, vice president Sustainable Supply Chain della società. “L’attenzione alla sostenibilità non è più un’opzione, ma una responsabilità strategica che coinvolge l’intera filiera – ha dichiarato Rostirolla. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

