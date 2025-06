Aeroporto di Capodichino continuano i disagi | anche oggi voli cancellati

L’aeroporto di Capodichino di Napoli vive ancora momenti di caos, con disagi e voli cancellati che complicano i piani dei viaggiatori. Il malfunzionamento del radar ha causato finora 28 cancellazioni, lasciando molti in attesa di notizie e nuove soluzioni. La situazione resta critica, e le speranze di un miglioramento rapido si fanno sempre più fioche. Rimanete aggiornati per scoprire come evolverà la situazione nei prossimi giorni.

Continuano i disagi all’aeroporto di Capodichino per i viaggiatori a causa di un malfunzionamento del radar dello scalo: finora cancellati 28 voli. Anche oggi disagi per i viaggiatori all’aeroporto di Capodichino a Napoli dopo i momenti difficili vissuti ieri a causa del malfunzionamento del radar dello scalo. Finora sono stati cancellati 28 voli, 18 dei . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Aeroporto di Capodichino, continuano i disagi: anche oggi voli cancellati

“Strumento di classe”, ieri la cerimonia di premiazione all’aeroporto militare di Capodichino - Ieri si è svolta all'aeroporto militare di Capodichino la cerimonia di premiazione del progetto "Strumento di classe".

Aeroporto di Capodichino, guasto a radar: pesanti disagi e voli cancellati

Caos a Capodichino: guasto al radar all'origine di ritardi e disagi. Enav chiamato in causa. #Napoli #aeroporto #guasto #Enav

