Aeroporto Capodichino cancellati 28 voli e dirottati 18 a Salerno Enav a Fanpage | Ripristino entro oggi

Il caos all'aeroporto di Capodichino persiste: un guasto al radar ha causato la cancellazione di 28 voli e il dirottamento di 18 voli a Salerno. I tecnici Enav sono al lavoro per il ripristino, con Gesac che prolunga l'apertura anche di notte per ridurre i disagi. La situazione si mantiene critica, ma le autorità promettono di risolvere entro oggi. La ripresa è imminente, e presto tutto tornerà alla normalità .

Guasto al radar all'aeroporto di Capodichino, continuano i disagi anche oggi. Enav a Fanpage.it: "Tecnici al lavoro per ripristinare". Gesac: "Aperti anche di notte per alleviare disagi". Oggi 28 voli cancellati, 9 in arrivo e 9 in partenza dirottati a Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Aeroporto Capodichino Cancellati Voli

“Strumento di classe”, ieri la cerimonia di premiazione all’aeroporto militare di Capodichino - Ieri si è svolta all'aeroporto militare di Capodichino la cerimonia di premiazione del progetto "Strumento di classe".

Aeroporto di Capodichino, guasto a radar: pesanti disagi e voli cancellati https://2anews.it/aeroporto-di-capodichino-guasto-radar-pesanti-disagi/… via @2a News - Testata Giornalistica Online Partecipa alla discussione

Guasto a radar all'aeroporto di Napoli, tra ieri e oggi giĂ cancellati quasi 100 voli a Capodichino #napoli #capodichino #volicancellati #10giugno Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Guasto a radar all'aeroporto di Napoli, tra ieri e oggi già cancellati quasi 100 voli a Capodichino; Aeroporto di Capodichino, radar in tilt cancellati decine di voli: l’odissea dei passeggeri; Almeno 45 voli in partenza o in arrivo all'aeroporto di Napoli sono stati cancellati a causa di un guasto ai radar.

Aeroporto Capodichino, cancellati 28 voli e dirottati 18 a Salerno, Enav a Fanpage: “Ripristino entro oggi” - Guasto al radar all’aeroporto di Capodichino, continuano i disagi anche oggi.

Anche oggi voli cancellati all'aeroporto di Capodichino - Anche oggi disagi per i viaggiatori all'aeroporto di Capodichino a Napoli dopo i momenti difficili vissuti ieri a causa del malfunzionamento del radar dello scalo.

Richieste di rimborso per i disagi all’aeroporto Capodichino, le agenzie viaggi: voli cancellati e ritardi di 4 ore - Le Agenzie di Viaggi: "Decine di voli cancellati e ritardi di oltre 4 ore, è scandaloso ...