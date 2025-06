Aeroporto Canova | Dopo una settimana non c' è traccia del cantiere sulla Noalese

A meno che non si voglia sperare in un miracolo, sembra che l’attesa per la riqualificazione dell’area davanti all’aeroporto Canova si protragga oltre ogni previsione. Dopo una settimana dall’avvio del cantiere sulla Noalese per eliminare semaforo e attraversamento pedonale, nulla è cambiato: i lavori sono ancora al palo. La domanda che tutti si pongono è: quando finalmente vedremo qualcosa di concreto?

A una settimana esatta dall'apertura del cantiere davanti all'aeroporto Canova per togliere il semaforo e l'annesso attraversamento pedonale ridisegnando per l'ennesima volta la già martoriata viabilità della zona, la situazione dei lavori è rimasta invariata: nulla di nulla.

