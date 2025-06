Aeroporto avanzano gli interventi per migliorare l’accesso Sull' Adriatica restringimento della carreggiata

Proseguono con determinazione gli interventi per migliorare l'accesso all'aeroporto di Rimini Sud, garantendo maggiore fluidità e sicurezza lungo la Statale 16. Le opere, mirate a ridurre il restringimento della carreggiata e potenziare l’accessibilità pedonale e veicolare, rappresentano un passo importante verso una mobilità più efficiente. Dall’11 al 13 giugno, alcune modifiche temporanee saranno in atto per agevolare i lavori e minimizzare i disagi, assicurando un viaggio più comodo e sicuro per tutti.

Avanza il piano degli interventi destinati a migliorare l'accessibilità pedonale e veicolare all'aeroporto e la fluidificazione della circolazione in sicurezza lungo l'asse della Statale 16 di Rimini sud nell'area intorno allo scalo aeroportuale. Dall'11 al 13 giugno sono previste alcune.

