Advs premia i donatori di sangue In due hanno toccato quota 300

Una domenica all'insegna della solidarietà e della gratitudine: ADV’s premia i donatori di sangue che hanno raggiunto quota 300, riconoscendo il loro prezioso contributo alla vita di tanti. La giornata, iniziata con una toccante messa del donatore, si è conclusa con un pranzo sociale al Ristorante Molinetto, tra sorrisi, riconoscimenti e speranza. Un esempio che ispira a continuare a donare e a fare la differenza.

Advs Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale, ha premiato domenica scorsa coloro che hanno raggiunto numeri eccezionali con le proprie donazioni di sangue e plasma. La giornata è iniziata con la S. Messa del Donatore, per proseguire poi con il pranzo sociale al Ristorante Molinetto, dove insieme a tutto il consiglio direttivo dell’Associazione erano presenti anche il presidente Fidas Emilia-Romagna Daniele Guidetti, una delegazione di Fidas Renazzo e il Direttore U.O. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ospedale, la dottoressa Cinzia Moretti. Durante la festa sociale si sono tenute le premiazioni dei donatori che con la loro costanza hanno raggiunto traguardi importanti a livello di numeri delle donazioni e nello specifico sono stati premiati: la donatrice che ha raggiunto le 90 donazioni: Sabrina Bonomo;. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Advs premia i donatori di sangue. In due hanno toccato quota 300

