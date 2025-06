Adriano Panatta-choc | Chi può battere Sinner e Alcaraz

Adriano Panatta sorprende tutti con un'analisi schietta: Sinner e Alcaraz dominano il tennis attuale, quasi irraggiungibili. La loro superiorità è talmente evidente che li vediamo spesso in finale, lasciando poco spazio agli altri. Tuttavia, Musetti, con il suo talento innato, potrebbe emergere come l'outsider capace di sfidarli in futuro, purché continui a perfezionarsi. All'Adnkronos, il vincitore del Roland Garros...

" Alcaraz e Sinner sono una o due spanne sopra tutti gli altri quindi dobbiamo abituarci a vederli quasi sempre in finale perché non vedo chi possa batterli. L'unico forse è Musetti perché è quello con più talento di tutti gli altri e secondo me, in futuro, potrebbe essere quello che li metterà in difficoltà, se riesce ovviamente a migliorare ancora qualche cosa del suo gioco e del suo rendimento". All'Adnkronos il vincitore del Roland Garros nel 1976 Adriano Panatta rivela chi potrebbe essere l'unico tennista a impensierire Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, rispettivamente numero 2 e numero 1 del ranking Atp, nel prossimo futuro.

In questa notizia si parla di: Sinner Alcaraz Adriano Panatta

