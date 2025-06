Adriana Volpe commossa parla del fidanzato Dario Costantini | Single per anni non credevo di emozionarmi ancora

Adriana Volpe, visibilmente emozionata, ha condiviso con Caterina Balivo il suo cuore ritrovato accanto a Dario Costantini. Dopo anni di solitudine, la showgirl ha scoperto che l’amore può sorprendere ancora e regalarci un’emozione autentica e profonda. La loro storia dimostra che, a qualsiasi età, i sogni si realizzano quando meno te l’aspetti. Continua a leggere per scoprire come questa dolce favola si sta scrivendo giorno dopo giorno.

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Adriana Volpe ha raccontato le emozioni che sta vivendo accanto al fidanzato Dario Costantini. Visibilmente commossa, ha spiegato che dopo essere stata per anni single, il compagno è stato "un regalo dalla vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

