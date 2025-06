adelheid morath trionfa ai campionati europei xcm 2025 storico bis per la biker tedesca

Una giornata memorabile quella trascorsa a Casella, in provincia di Genova, ai Campionati Europei XCM 2025. Adelheid Morath scrive un’altra pagina di storia, conquistando il suo secondo titolo europeo e diventando la prima biker tedesca a vincere due volte il Campionato Marathon. La sua vittoria si accompagna a un eccellente piazzamento di Dario Cherchi, quinto nella gara maschile, segnando un traguardo storico per il cicloturismo italiano.

La tedesca Adelheid Morath ha fatto felicissimo il Team Soudal di Montemurlo conquistando per la seconda volta il titolo di campionessa europea, entrando nella storia, prima biker tedesca a vincere due titoli europei Marathon. Brillante anche Dario Cherchi, quinto nella gara maschile, miglior piazzamento di sempre in maglia azzurra al Campionato Europeo. Una giornata memorabile quella trascorsa a Casella in provincia di Genova ai Campionati Europei XCM 2025. Sui sentieri liguri la Morath ha dettato il ritmo sull’impegnativo percorso di 83 km con 2.600 metri di dislivello. Un’azione decisa sulle rampe di Pian di Reste, e una guida per il resto impeccabile da parte di questa trentottenne tedesca, hanno consentito una vittoria netta e incontrastata, con un vantaggio al traguardo di oltre tre minuti per poi indossare la maglia blu-oro di Campionessa Europea che porterĂ per prossimi 12 mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it