Addio Napoli può restare in Serie A | trattativa degli ultimi minuti

Il Napoli deve cedere per far spazio ai prossimi nuovi acquisti: possibile addio ad un calciatore che piace tanto in Serie A Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis è arrivato il momento di dedicarsi al calciomercato in entrata e uscita. La squadra guidata da mister Antonio Conte verrà rafforzata in ogni reparto, viste le quattro competizioni a cui dovranno prendere parte gli azzurri. In uscita, invece, c'è tantissimo lavoro da sbrigare. A Victor Osimhen va trovata una nuova casa, ed il compito non sembra affatto facile. Resta poi da chiarire il futuro di altri elementi presenti in rosa che lo scorso anno sono stati impiegati con il contagocce: uno di questi sembra pronto a salutare.