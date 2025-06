Addio Napoli preso già il sostituto | operazione da 25 milioni

In casa Napoli, le settimane di calciomercato sono infuocate: con un addio già rimpiazzato, il club lavora alacremente per rafforzare la rosa. Tra visite mediche e trattative in corso, il Napoli dimostra di essere più che mai determinato a chiudere gli acquisti strategici, tra cui un nuovo difensore centrale. Le prossime ore saranno decisive per definire gli ultimi dettagli e consolidare il progetto ambizioso di Spalletti.

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un addio che, però, è già stato rimpiazzato. Queste, di fatto, sono ore davvero calde in casa Napoli, e non solo a livello di temperatura. Il club partenopeo, di fatto, è davvero molto attivo in sede di calciomercato. Basta pensare che nella gioranta di oggi Luca Marianucci ha effettuato le visite mediche di rito. Ma il Napoli, oltre al difensore centrale, ha tutta l’intenzione di chiudere nelle prossime anche per l’arrivo del fuoriclasse Kevin De Bruyne. Tuttavia, visto l’addio certicato di campione di’Italia, Giovanni Manna sta intensificando il proprio lavoro per un altro rinforzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Addio Napoli, preso già il sostituto: operazione da 25 milioni

In questa notizia si parla di: napoli - addio - preso - sostituto

Clamoroso Osimhen, arriva la smentita ufficiale: rischia di saltare l’addio al Napoli? - Clamoroso colpo di scena sul futuro di Victor Osimhen: dopo le voci di un possibile addio al Napoli, è giunta una smentita ufficiale.

Come ogni anno durante il mercato dico un giocatore che mi piacerebbe e quest’anno tocca a #Dorgelesnene più che al #milan che lo consiglierei per fare il sostituto di #leao in caso di addio di okafor lo consiglierei al #Napoli per sostituire kvara. #Calciomer Partecipa alla discussione

NM LIVE - Magoni: "Beukema nome giusto per il Napoli? Se lo vuole Conte sì, sostituto di Anguissa in caso di addio? Mi piacciono Ederson e Frendrup, Leao sarebbe un grande acquisto" https://ift.tt/bxluze8 Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Conte-Juve, ci siamo. Imminente l'addio al Napoli: Allegri sarà il suo sostituto come nel 2014; Il Roma - Rrahmani pronto a dire addio: il Napoli ha già preso il sostituto!; Napoli, addio Conte? Sportitalia lancia la bomba sul sostituto….

Addio Napoli, preso già il sostituto: operazione da 25 milioni - In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un addio che, però, è già stato rimpiazzato.

Musah-Napoli, trattativa avanzata: proposta importante degli azzurri. Le cifre – GdS - In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un addio che, però, è già stato rimpiazzato.

Addio Anguissa in estate: il Napoli ha già bloccato il sostituto - Scudetto da vincere e poi addio, col Napoli che poi sarà costretto a prendere il sostituto diretto di Anguissa che ...