Addio Inter non solo Inzaghi | anche lui al Mondiale

Addio Inter, ma non solo: anche Simone Inzaghi si prepara a brillare sul palcoscenico mondiale. L’ex allenatore nerazzurro, ora alla guida dell’Al-Hilal, ufficialmente annunciato come partecipante al Mondiale per Club, porta con sé un bagaglio di emozioni e sfide da affrontare. A pochi giorni dall’inizio, il torneo si arricchisce di storie intense e passione contagiosa, dimostrando che nel calcio, i cambi sono sempre dietro l’angolo.

Non sarà l’unico ex, Simone Inzaghi a partecipare al Mondiale per Club. Il giocatore, che fino a poco fa indossava la casacca dell’Inter, vi prenderà parte: annuncio ufficiale. Mancano cinque giorni all’inizio del Mondiale per Club e due “interisti” negli ultimi giorni si sono aggiunti alla lista di coloro che lo disputeranno. Infatti, uno sarà in panchina, poiché Simone Inzaghi è passato proprio dai nerazzurri all’ Al-Hilal. La squadra saudita è parte del girone che vede in gioco i messicani del Pachuca, poi Salisburgo e l’altisonante Real Madrid. (LaPresse) – tvplay Alla kermesse, sfidando nella fase a gironi Atletico Madrid, Seattle Sounders FC e i campioni d’Europa del PSG, ci sarà il Botafogo, nelle cui fila da questo momento in avanti c’è uno dei pupilli di mister Inzaghi nonché giocatore dell’ Inter fino a pochi giorni fa: Joaquin Correa. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Inter, non solo Inzaghi: anche lui al Mondiale

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche…

Alla ricerca del nuovo allenatore. Dopo l'addio di Simone Inzaghi l'Inter sta cercando il nuovo allenatore prima di iniziare il mondiale per club.

Inzaghi e l'Inter si sono detti addio ma potrebbero ritrovarsi tra qualche settimana al Mondiale per Club

