Addio di Cislago e Saronno a Carlo Partenzi politico e sindacalista di Ferrovie Nord

Cislago e Saronno rendono omaggio a Carlo Partenzi, figura di spicco nel panorama sindacale e politico italiano, scomparso all'età di 80 anni. Ex dirigente delle Ferrovie Nord Milano, protagonista della rivoluzione del welfare aziendale, e stimato esponente della Democrazia Cristiana, la sua passione e dedizione hanno lasciato un segno indelebile nelle comunità che ha amato. La sua perdita rappresenta un grande vuoto, ma il suo lascito continuerà a ispirare le future generazioni.

an La comunità di Cislago piange la scomparsa di Carlo Partenzi, 80 anni, una delle figure più rappresentative del mondo sindacale, politico e sociale. Ex dirigente delle Ferrovie Nord Milano, dove aveva rivoluzionato il welfare aziendale, e storico esponente della Democrazia Cristiana, era un volto noto anche a Saronno, dov’era amato per il suo impegno . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Addio di Cislago e Saronno a Carlo Partenzi, politico e sindacalista di Ferrovie Nord; Calegari pronto a candidarsi con la lista civica IES: Vogliamo portare il buon governo a Cislago; Elezioni comunali, ecco i quattro candidati a Cislago.

Addio di Cislago e Saronno a Carlo Partenzi, politico e sindacalista di Ferrovie Nord - an La comunità di Cislago piange la scomparsa di Carlo Partenzi, 80 anni, una delle figure più rappresentative del mondo sindacale, politico e sociale.

Saronno, Cislago e Gerenzano: la carica dei cresimandi a San Siro - SARONNO / CISLAGO / GERENZANO – Lo scorso fine settimana allo stadio “Meazza” di San Siro a Milano l’annuale incontro dedicato ai cresimandi, con l’arcivescovo Mario Delpini e dei suoi ...

Cislago, "Tutti per" riprende le uscite culturali - L’appuntamento è per domenica 2 ottobre alle 8 in piazza a Cislago (alle 8.