Addio all’ex Pozzi Ginori Così l’area adesso rinasce

Addio all'ex Pozzi Ginori, un simbolo di degrado, ora si prepara a rinascere. A Saronno, il Progetto Milano Nord trasforma l’area in un quartiere modello di rigenerazione urbana, portando nuova vita e prospettive positive. Dopo anni di abbandono, il sito si apre alla cittadinanza con una grande festa ricca di arte, musica, sport e divertimento per tutti. La rinascita inizia ora, e tutti sono invitati a partecipare a questo entusiasmante cambiamento.

Prende forma a Saronno il Progetto Milano Nord, ambizioso intervento di rigenerazione urbana che trasformerà l'ex area industriale Pozzi Ginori in un quartiere modello. Dopo anni di abbandono, un luogo che è stato a lungo simbolo di insicurezza e degrado è pronto a rinascere. E il progetto si presenta alla cittadinanza con una grande festa aperta a tutti tra arte, musica, sport, attività per famiglie e show spettacolari. A guidare la trasformazione è la Cooperativa Muratori e Braccianti (Cmb) di Carpi, realtà storica dell'edilizia italiana. Con Progetto Milano Nord, Cmb propone una nuova concezione dell'abitare, con la casa che si trasforma in un punto d'incontro tra bisogni quotidiani, natura e relazioni autentiche.

