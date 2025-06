Addio ai magredi | a rischio 55mila mq di natura unica a Campoformido la tangenziale li cancellerà per sempre

Addio ai Magredi: 55mila metri quadrati di natura esclusiva a Campoformido sono in pericolo, minacciati dal progetto della Tangenziale Sud. Un ecosistema straordinario e fragile che rischia di essere cancellato per sempre. La perdita di questi magredi vuol dire anche la scomparsa di un patrimonio biologico unico nel suo genere. È il momento di agire per difendere questa ricchezza naturale prima che sia troppo tardi.

Un'area di circa 55mila metri quadri di magredi evoluti – ecosistemi unici e di straordinaria importanza biologica – rischia di essere irrimediabilmente distrutta. Il progetto per la realizzazione del secondo lotto della Tangenziale Sud prevede infatti l'asfaltatura di appezzamenti di prati.

