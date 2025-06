Addio ad Angelo Filippi mercoledì i funerali della giovane promessa del motocross

Un dolore profondo ha colpito il mondo dello sport e della passione per il motocross. Angelo Filippi, talento promettente e giovane promessa della disciplina, ci lascia troppo presto dopo un tragico incidente. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra amici, familiari e fan, che ora si uniscono nel ricordo di un ragazzo pieno di entusiasmo e sogni da realizzare. La sua memoria vivrà sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.

Non ce l’ha fatta Angelo Filippi, il 19enne originario di Chieti rimasto gravemente ferito giovedì scorso, 5 giugno, in una brutta caduta su una pista di motocross a Ortona. Il giovane è deceduto ieri, 9 giugno, all’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove era ricoverato in condizioni disperate a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Addio ad Angelo Filippi, mercoledì i funerali della giovane promessa del motocross

In questa notizia si parla di: Angelo Filippi Giovane Motocross

Non ce l'ha fatta Angelo Filippi, il 19enne di Chieti vittima di un incidente sulla pista da cross a Ortona - Tragedia a Ortona: Angelo Filippi, il giovane talento di 19 anni proveniente da Chieti, non è riuscito a superare le ferite riportate in un incidente sulla pista di motocross.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Scomparso il giovane pilota Angelo Filippi; Dramma sulla pista da cross, Angelo perde il controllo della moto e batte la testa: morto a 19 anni; Non ce l'ha fatta Angelo Filippi, il 19enne di Chieti vittima di un incidente sulla pista da cross a Ortona.

Dramma sulla pista da cross, Angelo perde il controllo della moto e batte la testa: morto a 19 anni - Il 19enne Angelo Filippi, giovane campione di motocross residente a Chieti, è morto ieri dopo quattro giorni di agonia in ospedale dove era stato trasportato ...

lutto nel motocross abruzzese, muore a 19 anni angelo filippi dopo incidente durante allenamento - La morte di Angelo Filippi, giovane pilota di motocross del team Pardi, ha scosso la comunità sportiva di Chieti e Abruzzo dopo un incidente fatale durante un allenamento sulla pista Marrucina.

CHIETI: MORTO IL GIOVANE CENTAURO CADUTO GIOVEDI’ SCORSO SULLA PISTA STERRATA DI ORTONA - E’ morto Angelo Filippi, il ragazzo di 19 anni caduto dalla sua moto da cross mentre si stava allenando, giovedì scorso, sulla pista sterrata di Ortona.