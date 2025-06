Addio a Sly Stone il re del funk con la sua band Sly and the Family Stone

Roma piange la scomparsa di Sly Stone, il leggendario re del funk psichedelico e anima di Sly and the Family Stone. Con la sua musica rivoluzionaria, ha plasmato generazioni e generi musicali, lasciando un'impronta indelebile nel panorama musicale mondiale. La sua eredità vive nelle note che ancora risuonano e nel cuore di chi crede nella forza della musica come linguaggio universale. La sua assenza si farà sentire, ma il suo spirito continuerà a ispirare.

Roma, 10 giugno 2025 - Sly Stone è morto ieri all'età 82 anni, il re funk psichedelico, leader del gruppo Sly and the Family Stone è deceduto "dopo una lunga battaglia" con una malattia polmonare cronica "se n'è andato serenamente circondato dai suoi 3 figli, dal suo più caro amico e dalla sua famiglia allargata", scrive la famiglia in un comunicato. Sly è stato il leader della band americana tra le più influenti nello sviluppo del funk, soul, R&B, rock e musica psichedelica. "Una figura monumentale, un innovatore rivoluzionario e un vero pioniere che ha ridefinito il panorama della musica pop, funk e rock. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio a Sly Stone, il re del funk con la sua band “Sly and the Family Stone”

Addio a Sly Stone, il pioniere del funk: si è spento a 82 anni

