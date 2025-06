Addio a Sly Stone genio visionario del funk

Addio a Sly Stone, il genio visionario che ha rivoluzionato il mondo della musica con il suo innovativo mix di soul, funk e rock psichedelico. Nato nel 1943 a Debton, Texas, Sylvester Stewart ha lasciato un’eredità indelebile, anticipando anche la nascita della disco music prima ancora del successo di film come "La Febbre del Sabato Sera". Sly and The Family Stone, la sua band leggendaria, rimarrà per sempre simbolo di sperimentazione e libertà sonora.

Era nato a Debton, in Texas, nel 1943, Sylvester Stewart in arte Sly Stone, morto ieri all’etĂ di 82 anni. Un personaggio folle, geniale e visionario autore di un mix tra le sonoritĂ della musica soul e funk e il rock psichedelico bianco., considerato da molti un precursore della disco music, presente nei suoi album ben prima a della Febbre del Sabato Sera e del boom dello Studio 54 a New York. Sly and The Family Stone, il nome della sua band, si sono esibiti, nel 1969, in due dei festival piĂą importanti di sempre, quello di Woodstock e L’Harlem Cultural Festival passato alla storia come “Black Woodstock”, immortalato nel film Summer of Soul. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Addio a Sly Stone, genio visionario del funk

