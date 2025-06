Adam da Gaza al Niguarda | Ha fratture agli arti e lesioni ai nervi Le cure a Milano per l’unico sopravvissuto di dieci fratelli

Adam, il coraggioso sopravvissuto tra dieci fratelli, arriverà domani a Milano per ricevere cure specializzate al Niguarda, dopo aver subito gravi fratture agli arti e lesioni ai nervi a Gaza. La sua storia di resilienza si intreccia con il gesto solidale di tutta Italia, pronta ad offrire speranza e rinascita a chi ha avuto tutto da perdere. La sua guarigione rappresenta più di una sfida medica; è un simbolo di speranza in tempi difficili.

Milano – All'aeroporto di Linate nella giornata di domani è atteso l’arrivo da Gaza di un gruppo di bambini che verranno curati in Italia. Tre di loro saranno presi in carico in Lombardia, altri invece andranno in Piemonte. Tra quelli che rimarranno in regione ci sarà Adam, l'unico dei dieci figli della dottoressa Alaa al-Najaar, sopravvissuto al bombardamento della loro casa, che sarà curato al Niguarda di Milano. Alcuni bambini di Gaza, tra cui Adam, arriveranno a Milano per cure mediche in ospedali lombardi, incluso Niguarda. Gli altri due bambini, come ha ricordato l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso in Consiglio regionale, saranno portati uno al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e un altro al Policlinico di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it