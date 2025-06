Acireale via al progetto di riqualificazione del liceo Gulli e Pennisi

Acireale si prepara a un grande cambiamento con il progetto "Aci Student Center": l'ex convento dei padri domenicani di via Marchese di Sangiuliano, storica sede del liceo Gulli e Pennisi, verrà trasformato in un vibrante centro culturale polivalente. Un intervento di rifunzionalizzazione che unisce passato e futuro, offrendo nuove opportunità di crescita e aggregazione. Questo innovativo progetto di valore di 9 milioni di euro promette di rivoluzionare il cuore culturale della città, rendendola ancora più vivace e attrattiva per studenti e cittadini.

L’ex convento dei padri domenicani ed ex liceo classico di via Marchese di Sangiuliano di Acireale sarà trasformato in centro culturale polivalente, annesso alla vicina biblioteca e pinacoteca Zelantea, con un intervento di rifunzionalizzazione. Il progetto "Aci Student Center" del valore di 9. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Acireale, via al progetto di riqualificazione del liceo Gulli e Pennisi

