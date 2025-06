Acireale consegnati i lavori per il punto di accoglienza turistica in via Ruggero Settimo

A Acireale, nasce un nuovo punto di accoglienza turistica in via Ruggero Settimo 3, accanto al Palazzo del Turismo. Questo spazio rinnovato sarà un rifugio moderno e funzionale, pensato per offrire comfort e servizi essenziali ai visitatori: bagni, casa dell’acqua, aree relax, Wi-Fi gratuito, TV, punti di ricarica e totem interattivi. Un’innovazione che trasformerà l’esperienza di turismo e ospitalità in città , valorizzando ancora di più il patrimonio locale.

L’immobile accanto al Palazzo del Turismo, in via Ruggero Settimo 3, sarà recuperato, riqualificato e riconvertito in spazio a servizio dei turisti, con servizi igienici e fasciatoio per neonati, casa dell’acqua, salottino per sosta e relax con free wi-fi, Tv, punti di ricarica e totem. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Acireale, consegnati i lavori per il punto di accoglienza turistica in via Ruggero Settimo

Cosa riportano altre fonti

Acireale, consegnati i lavori per il punto di accoglienza turistica in via Ruggero Settimo; Acireale, consegnati i lavori per il punto di accoglienza turistica in via Ruggero Settimo; Carnevale di Acireale 2024.

Chiesa danneggiata dal sisma del 2018, consegnati i lavori per il restauro di Santa Maria del Carmelo ad Acireale - Quasi 2,5 milioni per il restauro della chiesa di Santa Maria del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale.

Diocesi: Acireale, consegnati i lavori per i locali dell’oratorio della parrocchia di Santa Maria delle Grazie - Sono stati consegnati ieri, negli Uffici della Curia, ad Acireale, i lavori per i locali dell’Oratorio di proprietà della comunità parrocchiale Santa Maria delle Grazie della frazione di Acireale.