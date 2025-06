Aci Castello ruba un’auto in pieno giorno e tenta la fuga | arrestato 29enne catanese

Un’azione audace e senza scrupoli scuote Aci Castello: un ladro 29enne di Catania ruba un’auto in pieno giorno sul lungomare e tenta una fuga rocambolesca. La prontezza della vittima e l’intervento tempestivo della Polizia hanno permesso di catturarlo, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale l’attenzione e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La vicenda si conclude con l’arresto del ladro, ma ci lascia anche spunti di riflessione sulla sicurezza urbana.

Un' auto è stata rubata sul lungomare di Aci Castello proprio mentre il proprietario stava per riprenderla. Il ladro, un uomo di 29 anni originario di Catania, è stato prontamente individuato e arrestato dalla Polizia di Stato, grazie anche alle tempestive informazioni fornite dalla vittima. L'uomo aveva lasciato la sua utilitaria parcheggiata durante il giorno e, tornando verso il veicolo, si è accorto con sgomento che qualcuno stava già mettendo in moto e fuggendo a tutta velocità tra le vie del centro.

