Accuse incrociate per maltrattamenti genitori-figli giudici assolvono intera famiglia

Un caso di maltrattamenti che ha scosso Roma si conclude con un’insolita svolta: tutte le persone coinvolte vengono prosciolte. Tra accuse incrociate e tensioni familiari, la giustizia ha deciso di assolvere l’intera famiglia, dimostrando come spesso i silenzi e i fraintendimenti possano nascondere verità più complesse di quanto appaiono. Un episodio che invita a riflettere sulla fragilità delle relazioni e sul ruolo della verità nel processo giudiziario.

(Adnkronos) – Si chiude con un'assoluzione per tutti gli imputati il caso di un'intera famiglia finita a processo a Roma per maltrattamenti, con scambi di accuse incrociate tra genitori e figli. Da una parte una donna cinquantenne accusata di aver maltrattato i familiari conviventi, padre e madre ultrasettantenni e il fratello, sottoponendoli per più di

