Accordo raggiunto tra lavoratori e Airiminum ma la Cgil bacchetta Uiltrasporti

in un clima di crescente tensione, si dipinge lo scenario dei rapporti sindacali locali. Mentre CGIL esprime soddisfazione per l’intesa raggiunta tra lavoratori e Airiminum, Uiltrasporti Emilia-Romagna si distingue per una presa di posizione decisa, rivendicando il merito dell’accordo. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla condivisione del successo tra le sigle sindacali, facendo emergere un dibattito importante sul ruolo e la rappresentanza nel settore.

"Ha destato stupore, anche tra i lavoratori Airiminum stessa, un comunicato sindacale a firma Uiltrasporti Emilia-Romagna con il quale la sigla sindacale si attribuisce integralmente il merito dell'accordo sottoscritto il 5 giugno con la società che gestisce l'aeroporto di Rimini".

