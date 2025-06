Accoltellato in casa | il dirigente è in gravi condizioni

Una drammatica scena ha sconvolto il mondo del calcio: il dirigente Daniel Congré è stato accoltellato nella propria abitazione e versa in gravi condizioni. L’ex difensore francese, noto per la sua carriera tra Tolosa, Montpellier e Digione, ora lotta tra la vita e la morte dopo un incidente che ha scosso la comunità sportiva. La vicenda solleva molte domande sulla sicurezza e sulla natura di questo tragico episodio.

L’ex difensore è stato ferito da un’arma da taglio vicino al cuore. Ora è ricoverato Il mondo del calcio è scosso dalla notizia che ha come protagonista il dirigente, trovato accoltellato all’interno della propria abitazione. (LaPresse) – Calciomercato.it Risulta essere in gravi condizioni Daniel Congré, ex difensore francese (Tolosa, Montpellier e Digione) e attuale coordinatore sportivo del Lione ora di proprietà dell’americano Textor. Stando a ‘RMC Sports’, il quarantenne è stato ritrovato privo di sensi e sanguinante nella sua villa di Perols. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Accoltellato in casa: il dirigente è in gravi condizioni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Accoltellato in casa: il dirigente è in gravi condizioni; Congré ritrovato accoltellato in casa: il dirigente del Lione è grave; Ritrovato in casa accoltellato, anziano ricoverato al Papa Giovanni XXIII.

Accoltella più volte la moglie allo stomaco, arrestato: lei è gravissima - Al culmine di una lite, l'uomo di 61anni, secondo i primi accertamenti degli investigatori, avrebbe aggredito la moglie, sua coetanea, e l'avrebbe colpita con diversi coltellate all'addome.

Donna accoltellata del marito: «Ha cercato di fuggire, ma l’ha colpita più volte». È gravissima - È in condizioni disperate la donna di 61 anni accoltellata nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio dal marito a Grugliasco, in provincia di Torino.

Donna accoltellata in casa, è gravissima: arrestato il marito per tentato omicidio - Le condizioni della donna, di origine cinese, sono apparse subito molto gravi ed è stata trasportata in codice rosso ...