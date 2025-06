Accoltellata assistente educativa in una scuola alle porte di Parigi È grave L’aggressore un adolescente subito fermato

Un nuovo episodio di violenza scuote le scuole francesi, suscitando preoccupazione e sdegno. Martedì 10 giugno, nelle prime ore del mattino, un adolescente ha brutalmente accoltellato un’assistente educativa alle porte di Parigi, lasciando la donna in condizioni critiche. La rapidità delle azioni delle forze dell’ordine ha consentito di fermare subito l’aggressore, ma l’evento riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle strutture scolastiche e sulle misure preventive necessarie.

Nuovo episodio di violenza scolastica in Francia Martedì 10 giugno un grave episodio ha scosso la comunità scolastica francese. Un adolescente ha accoltellato un'assistente educativa all'interno di una scuola situata alle porte di Parigi: la donna, 31 anni, è rimasta gravemente ferita e si trova attualmente ricoverata in ospedale in condizioni critiche. L'aggressione è avvenuta

